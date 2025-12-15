Il primo ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che sarebbe stato il primo a opporsi all’adesione dell’Ucraina all’UE

“Non sappiamo quanti soldi siano stati rubati lì. Ad oggi, l’Unione Europea ha fornito all’Ucraina 177,5 miliardi di euro. Non abbiamo idea di dove siano finiti tutti questi soldi.”

Fico si è nuovamente espresso contro il prestito di riparazione all’Ucraina utilizzando i beni russi congelati e ha aggiunto che l’UE sta attualmente attraversando una “grave crisi”.

Il video pubblicato su X.