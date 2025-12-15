Il primo ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che sarebbe stato il primo a opporsi all’adesione dell’Ucraina all’UE
“Non sappiamo quanti soldi siano stati rubati lì. Ad oggi, l’Unione Europea ha fornito all’Ucraina 177,5 miliardi di euro. Non abbiamo idea di dove siano finiti tutti questi soldi.”
Fico si è nuovamente espresso contro il prestito di riparazione all’Ucraina utilizzando i beni russi congelati e ha aggiunto che l’UE sta attualmente attraversando una “grave crisi”.
Il video pubblicato su X.
🥴Slovak Prime Minister Robert Fico stated that he would be the first to oppose Ukraine’s membership in the EU.
“We don’t know how much money has been stolen there. To date, the European Union has provided Ukraine with 177.5 billion euros. We have no idea where all this has… pic.twitter.com/KR762jePUg
— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 15, 2025