Premier Fico: “UE ha dato all’Ucraina 177,5 miliardi, non sappiamo dove siano finiti”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

primo ministro slovacco Robert Fico

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che sarebbe stato il primo a opporsi all’adesione dell’Ucraina all’UE

“Non sappiamo quanti soldi siano stati rubati lì. Ad oggi, l’Unione Europea ha fornito all’Ucraina 177,5 miliardi di euro. Non abbiamo idea di dove siano finiti tutti questi soldi.”

Fico si è nuovamente espresso contro il prestito di riparazione all’Ucraina utilizzando i beni russi congelati e ha aggiunto che l’UE sta attualmente attraversando una “grave crisi”.

Il video pubblicato su X.

Articoli correlati

Robert Fico

Ucraina, premier slovacco Fico: “Costa parla solo di soldi per la guerra”

Meloni e Zelensky

Decreto armi a Kiev, Fi: ‘problema serio se la Lega non vota’

Von der Leyen e Zelensky

La Commissione UE vuole dare a Kiev altri 210 miliardi di euro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *