Ucraina, premier slovacco Fico: “Costa parla solo di soldi per la guerra”

“Oggi ho avuto una conversazione telefonica di quasi un’ora con il Presidente del Consiglio europeo, A. Costa. Lo rispetto profondamente, ma mentre lui parlava di soldi per la guerra in Ucraina, io continuavo a ripetere l’insensato massacro quotidiano di centinaia o migliaia di russi e ucraini.

Se per l’Europa occidentale la vita di un russo o di un ucraino non vale un cazzo, non voglio far parte di un’Europa occidentale del genere. Ho detto ad A. Costa che non appoggerò nulla, anche se dovessimo rimanere a Bruxelles fino al nuovo anno, il che porterebbe a sostenere le spese militari dell’Ucraina. Sono pronto, come Primo Ministro della Repubblica Slovacca, a sostenere l’Ucraina nella sua ricostruzione sulla base di negoziati bilaterali tra i governi slovacco e ucraino, ma respingo le uccisioni insensate.

Con questo spirito ho inviato una lettera al Presidente del Consiglio europeo, A. Costa, e a tutti i primi ministri degli Stati membri dell’UE, che potete leggere qui.”

Lo scrive su X Robert Fico, Primo Ministro slovacco, pubblicando la lettera.