Usa: “Kiev può attaccare la Russia in profondità”

Per il presidente americano Donald Trump ”non ci sono santuari” e le forze armate ucraine possono condurre attacchi in Russia ”in profondità”

Lo ha dichiarato l’inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg in un’intervista a Fox News. ”Bisogna usare la capacità di colpire in profondità, non esistono santuari”, ha detto Kellogg a proposito della posizione di Trump. La decisione finale sul fatto che l’Ucraina possa condurre attacchi a lungo raggio all’interno della Russia spetta a Trump, caso per caso, ha precisato Kellogg.

La scorsa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante un incontro a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha chiesto a Trump di fornire a Kiev missili da crociera a lungo raggio Tomahawk. Gli Stati Uniti stanno “valutando” la possibilità di fornire missili Tomahawk a Kiev, mentre Mosca continua a rifiutare i colloqui di pace bilaterali e trilaterali mediati da Trump, ha confermato ieri il vicepresidente americano JD Vance. ADNKRONOS