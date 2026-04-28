Oms simula una pandemia globale: coinvolti 26 Paesi

Un’epidemia di un nuovo batterio si diffonde nel mondo: Ã¨ lo scenario (immaginario) con cui l’Organizzazione mondiale della sanitÃ ha messo alla prova la preparazione dei Paesi nella risposta alle pandemie e ad altre gravi emergenze sanitarie. Si chiama Polaris II, Ã¨ un esercizio di simulazione di alto livello della durata di 2 giorni e ha coinvolto 26 Stati e territori, 600 esperti di emergenze sanitarie e oltre 25 partner dell’agenzia Onu.

Lâ€™obiettivo primario di questa simulazione Ã¨ stato quello di consentire alle nazioni di testare e valutare concretamente la propria preparazione di fronte a pandemie e altre gravi emergenze sanitarie.

Il test dellâ€™Oms

La simulazione ha messo in pratica due quadri chiave dell’Oms: il quadro del Global Health Emergency Corps (che fornisce informazioni su come rafforzare la forza lavoro sanitaria nel rispetto dei principi di sovranitÃ , equitÃ e solidarietÃ e migliora la collaborazione tra i Paesi sostenendo lo scambio di informazioni e rafforzando lo schieramento del personale di emergenza a livello regionale e globale quando necessario) e il quadro nazionale di avviso e risposta alle emergenze sanitarie. E’ stato poi esplorato l’uso di strumenti abilitati all’intelligenza artificiale per supportare l’organizzazione e la pianificazione della forza lavoro.

“L’esercizio Polaris II ha mostrato cosa Ã¨ possibile quando agiamo insieme. Ha dimostrato che la cooperazione globale non Ã¨ facoltativa, Ã¨ essenziale”, ha commentato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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