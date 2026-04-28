Petrolio, Emirati Arabi escono da Opec e Opec+

ROMA, 28 APR – Gli Emirati Arabi hanno deciso di uscire dall’Opec, il gruppo dei paesi produttori di petrolio e dall’Opec+ (che includde altri dieci paesi fra cui la Russia) a partire dal primo maggio dopo dopo sei decenni, pianificando un riallineamento strategico nel quadro della guerra in Iran. Lo riporta Bloomberg citando l’agenzia di stampa emiratina Wam. L’uscita degli Emirati aiuterÃ il paese a soddisfare la domanda in continua evoluzione, riporta l’agenzia, aggiungendo che il paese aumenterÃ gradualmente la produzione. (ANSA).

NOTA: Gli Emirati hanno il gasdotto di Fujairah che aggira completamente Hormuz. Collega i giacimenti di Habshan ad Abu Dhabi al porto di Fujairah sul Golfo di Oman, evitando completamente lo Stretto di Hormuz. La capacitÃ Ã¨ di circa 1,5â€“1,8 milioni di barili al giorno.