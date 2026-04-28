“Legalizziamola”, Bonelli tira marijuana con Fedez

Un tiro in video per dire: legalizzate la marijuana. E’ la gag del deputato di Avs Angelo Bonelli ospite del Pulp Podcast di Fedez.

Nel video, Fedez prepara quella che ha tutte le apparenze di una canna: “Un onorevole che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana… onore a Bonelli”, dice Fedez. E Bonelli: “Sì, legalizziamola. La più grande patrimoniale che si può fare contro le mafie è proprio legalizzare l’erba”

A quel punto, Fedez fa fare un tiro a Bonelli: “A lei… un bel tirone”. E poi, dopo che Bonelli ha accettato, Fedez scherza: “E adesso Bonelli va a Porta Porta”. ANSA