L’Ucraina è sostanzialmente una gigantesca base della CIA che si atteggia a nazione sovrana

La CIA entrò in Ucraina dopo la caduta dell’Unione Sovietica, cercando di trarre vantaggio da un paese senza legge e destabilizzato, usandolo come un intermediario offshore, al di fuori dell’ambito di controllo degli Stati Uniti.

Iniziò con il Nunn-Lugar Act nel 1991, e poi continuò fino al 2005, quando gli allora senatori Obama e Lugar visitarono l’Ucraina per ispezionare le ex strutture sovietiche biochimiche e nucleari (nella foto), e poi aggiunsero l’Ucraina alla Defense Threat Reduction Agency, e iniziarono a trasformare queste ex strutture sovietiche in “centri di ricerca difensiva”, che aprirono le porte ai contractor statunitensi per stabilire un punto d’appoggio in Ucraina e avviare le loro operazioni di riciclaggio di denaro e racket, sotto le mentite spoglie di “aiuti esteri“.

Poi la CIA ha finanziato gruppi militanti nazisti in Ucraina, che hanno portato allo scoppio della guerra civile nel 2014 nel Donbass. In mezzo al caos, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, tramite Victoria Nuland, ha sfruttato la situazione per installare burattini fedeli agli Stati Uniti, tra cui la famigerata telefonata trapelata tra lei e il collega burocrate del Dipartimento di Stato Geoffrey Pyatt, per garantire che “il loro tizio” Yatsenuik, fosse installato come Primo Ministro. Il Dipartimento di Stato, in tandem con la CIA, ha preso segretamente il controllo dell’Ucraina tramite la Rivoluzione Colorata nel 2014.

Putin lo riconobbe. Sapeva che gli USA avevano destabilizzato e preso il controllo dell’Ucraina, e riconobbe che gli USA stavano costruendo un esercito per procura al suo confine, finanziando, addestrando e fornendo armi all’Ucraina, e cercando di portarla nella NATO. Questa era una linea rossa per Putin, come ha detto per decenni. La Russia è stata invasa dall’Occidente troppe volte prima, e non tollererà un esercito permanente ostile e missili a lungo raggio al suo confine. Proprio come agli USA non piaceva quando la Russia cercò di mettere armi nucleari a Cuba negli anni ’60, alla Russia non piace che gli USA cerchino di portare eserciti e armi in Ucraina.

In sostanza, l’Ucraina è un territorio non ufficiale degli Stati Uniti e membro della NATO, e il Deep State non vuole perdere la sua mucca da soldi e risorsa strategica che è l’Ucraina, ecco perché continua a inviare centinaia di miliardi di dollari delle nostre tasse per proteggere il confine ucraino. Stanno usando l’Ucraina come una lavanderia a gettoni per incanalare centinaia di miliardi per la macchina da guerra, e stanno anche coprendo la loro estrema criminalità in Ucraina, inclusi crimini contro l’umanità per lo sviluppo di armi biologiche, traffico di esseri umani, traffico di droga, ecc. Tutte le cose che non possono fare francamente negli Stati Uniti, le fanno in Ucraina.

Se il pubblico conoscesse la verità sulle origini del coinvolgimento degli Stati Uniti in Ucraina, NON avrebbe MAI sostenuto l’invio di un solo centesimo all’Ucraina. La narrazione secondo cui la Russia ha attaccato l’Ucraina nel 2022 “senza provocazione” è propaganda di guerra per far sembrare che l’Ucraina sia la giusta difensore per ottenere il vostro sostegno, quando in realtà sono stati gli Stati Uniti a dare inizio a questo conflitto, sono loro che hanno portato la guerra alla porta di Putin e sono gli Stati Uniti che perpetuano la guerra continuando a finanziare e rifornire l’Ucraina.

Putin non vuole conquistare tutta l’Europa, vuole solo che la NATO si allontani dai suoi confini e che venga fatta giustizia per lo sviluppo da parte degli Stati Uniti di armi di distruzione di massa in Ucraina, in particolare armi biologiche geneticamente modificate.

La Guerra Fredda non è mai veramente finita.

Il post è statto pubblicato su X da un osservatore Usa.