Flotilla: “continueremo diretti fino a Gaza”

Israele “non ci intimidirà. Non fermeremo i nostri sforzi fino a che non si ferma il genocidio. Chiediamo ai governi di fare pressioni per fermare la violenza”. Lo ha detto Nkosi Zwelivelile Mandela, nipote del leader sudafricano Nelson, presente nella Global Sumud Flotilla in una conferenza stampa tenuta da rappresentanti della spedizione.

Flotilla: “Le 50 barche continueranno dirette fino a Gaza”

“Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Siamo consapevoli delle minacce, ma ci rendono solo più uniti”. Così gli attivisti della Global Sumud Flotilla in una conferenza stampa. “Siamo – aggiungono – nel momento più critico, ma dobbiamo essere ottimisti: noi vinceremo perché abbiamo ragione”.

