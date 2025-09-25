Flotilla, Israele: ‘non permetteremo violazione del blocco navale’

flotilla per Gaza

Israele “è ancora pronto a impegnarsi in qualsiasi accordo costruttivo per il trasferimento degli aiuti in modo legale e pacifico”

Lo ha detto su X il ministro degli Esteri dello stato ebraico, Gideon Sa’ar, commentando la vicenda della Flotilla. Israele, ha ricordato Sa’ar nel post, “ha accettato la proposta del governo italiano di scaricare gli aiuti nel porto di Cipro e poi trasferirli a Gaza. La flottiglia ha respinto la proposta italiana, dimostrando che il suo vero scopo è la provocazione e il servizio ad Hamas”.

Israele, ha chiarito il ministro degli Esteri, “non permetterà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetterà la violazione di un legittimo blocco navale”. Lo stato ebraico, ha concluso, “è ancora pronto a impegnarsi in qualsiasi accordo costruttivo per il trasferimento degli aiuti in modo legale e pacifico”. ASKANEWS

