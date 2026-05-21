Flotilla, Mattarella: “Trattamento incivile a persone fermate illegalmente”

“Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili”

“Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto”, si legge in una dichiarazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani.

Mattarella: “Trattamento incivile”

Si è trattato di un “trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele”. Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato il video sugli attivisti della Flotilla.

Tajani: “Convocato l’ambasciatore d’Israele in Italia”

“Quanto emerge dal video del ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana. D’intesa con il Presidente del Consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l’ambasciatore d’Israele in Italia”, ha scritto su X Tajani.

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