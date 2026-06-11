Sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo

Due sorelle di 12 e 16 anni sono scomparse in Abruzzo. Si tratta di Sarah e Alysia Di Giacinto, da due anni ospiti della Comunità educativa Ofh Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Di loro non si hanno più notizie dal 7 giugno. Il padre ha lanciato un appello a Storie italiane, su Rai 1.

Il luogo della scomparsa

Non è chiaro se le giovani, originarie di Minturno (Latina), siano scappate dalla casa famiglia o se si siano allontanate con qualcuno. Le sorelle si trovavano in un posto abbastanza isolato dell’entroterra abruzzese, circondato dai boschi dell’Appennino. Il padre Stefano ha raggiunto il centro di Villetta Barrea, poco distante dalla comunità dove erano ospiti, per dare il proprio contributo nella ricerca delle minorenni.

L’appello tv

“Sono ore durissime: sto cercando di resistere il più possibile perché voglio solo che vengano ritrovate e siano in salute. È la prima notizia che vorrei sentire da tre giorni a questa parte, da quando abbiamo ricevuto la bruttissima notizia inaspettata”, ha dichiarato il genitore a Storie Italiane, su Rai1.

Il padre a Storie italiane

“Non abbiamo certezze, ma da quanto riferito dalle forze dell’ordine al momento della denuncia, la domenica qui non passano pullman di linea, non ci sono ferrovie nei paraggi”, ha poi aggiunto. “È un paesino non collegato e a piedi è quasi impossibile provare a scappare”, ha fatto notare. “Ci sono animali selvatici vaganti, ne abbiamo trovati tantissimi per strada. Dovrebbero o spero che siano con qualcuno”, si augura il padre. “Ci sono solo due strade di comunicazione che collegano il paese e ci sono telecamere da ogni provenienza, si sarebbe vista una possibile macchina e si saprebbe qualcosa”, ha concluso.

L’ipotesi

Un’ipotesi che si è fatta largo in queste ore collega il presunto allontanamento volontario con la recente sentenza del tribunale che ha revocato la responsabilità genitoriale della madre. Il padre di Sarah e Alysia non è sembrato però convinto da questa pista: “Non ne siamo sicuri, ma che io sappia non ne sapevano nulla”. L’uomo ha presentato denuncia di scomparsa.

La madre: “Voglio solo trovarle”

“Voglio solo trovarle”. Così scrive Valentina D’Acunto, madre delle due sorelline, in una lettera aperta. Nella missiva, la donna ha chiarito che nessuno l’avrebbe informata della scomparsa delle figlie dalla struttura, solo il 7 giugno avrebbe avuto la comunicazione dai carabinieri. Appresa la notizia, ha presentato una denuncia ai militari di Scauri di Minturno (Latina), per sottrazione di minori. “Aiutateci a trovarle. Questa è l’unica cosa che conta”. Ha ribadito la donna, assistita dagli avvocati Enrico Mastantuono, Pino D’Amici e Massimo Montanaro.

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