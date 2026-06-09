Flotilla, Ben Gvir indagato a Roma: “Italia paese delle ciabatte”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Itamar Ben Gvir

Il ministro israeliano Ben Gvir attacca l’Italia in un post su X dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Roma per la vicenda Flotilla, ironizzando: “Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte”.

“Israele – aggiunge citato dai media israeliani – non è un sacco da boxe per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti”. ANSA

Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio derisi dal ministro Ben Gvir

Share

Articoli correlati

ministra dei Trasporti israeliana Miri Regev

Flotilla, ministra Israele: “gli attivisti arrivano drogati e ubriachi”

Sergio Mattarella

Flotilla, Mattarella: “Trattamento incivile a persone fermate illegalmente”

partecipanti della Flotilla fermati dalla Marina militare israeliana

Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio derisi dal ministro Ben Gvir

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *