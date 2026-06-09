Flotilla, Ben Gvir indagato a Roma: “Italia paese delle ciabatte”

Il ministro israeliano Ben Gvir attacca l’Italia in un post su X dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Roma per la vicenda Flotilla, ironizzando: “Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte”.

“Israele – aggiunge citato dai media israeliani – non è un sacco da boxe per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti”. ANSA