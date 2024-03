Mondadori ottiene la certificazione “per la parità di genere”

MILANO, 12 MAR – Una certificazione a conferma dell’impegno e della capacità dell’azienda di creare un ambiente di lavoro sempre più attento all’equità e all’inclusione. È l’attestato per la parità di genere Uni/Pdr 125:2022′ ottenuto dal gruppo Mondadori. La certificazione, con validità triennale, è stata rilasciata da Bureau Veritas, ente certificatore accreditato, a seguito di un processo di audit che ha riconosciuto l’impegno concreto del gruppo nel valorizzare la diversità e nel favorire significativamente i processi di inclusione all’interno dell’azienda.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento, frutto dell’approccio strategico che come gruppo abbiamo maturato sui temi della diversità, dell’inclusione e della parità di genere”, afferma l’amministratore delegato Antonio Porro. “Come editore abbiamo la responsabilità di favorire un cambiamento culturale attraverso i contenuti che offriamo ogni giorno alle nostre lettrici, lettori e utenti e diventando un modello di riferimento virtuoso nella valorizzazione di questi temi. Un obiettivo che continueremo a portare avanti per perseguire una crescita sostenibile, integrando sempre di più gli ambiti Esg nei nostri piani aziendali”, conclude Porro. “L’ottenimento di questa certificazione conferma che all’interno del gruppo è forte la convinzione di dover proseguire nella creazione di uno spazio di riflessione sociale, e non solo di valore economico”, aggiunge Francesca Rigolio, Chief diversity officer Mondadori. (ANSA)