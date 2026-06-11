Pina Picierno: “Vannacci è nemico della UE. E’ un problema nazionale”

Pina Picierno (ex Pd) scrive su X: “Roberto Vannacci ieri sera ha dato ancora una volta prova di essere un nemico dell’Italia e dell’Europa.

La sua è l’ennesima riproposizione di un populismo violento e qualunquista, già visto e per di più fallito, prima con il Movimento 5 Stelle e poi con la Lega di Salvini.

Nessuna prospettiva per il Paese, nessuna proposta economica, nessuna idea su sanità e istruzione ma solo la vecchia retorica sovranista e putiniana.

Altro che futuro nazionale, Vannacci è un problema nazionale.”

https://x.com/pinapic/status/2065051600138215585