Il Ministro delle Finanze tedesco Klingbeil ha dichiarato che Vladimir Putin “potrebbe” attaccare la NATO prima del 2029

“I servizi di intelligence ritengono che Putin sarà in grado di colpire il territorio della NATO non oltre il 2029. Questo non significa che lo farà, ma significa che potrebbe. Pertanto, il nostro compito è garantire una vita sicura in futuro in Germania e in Europa nel suo complesso. Ecco perché stiamo investendo molto nella nostra sicurezza.”

