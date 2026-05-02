Germania: ‘ritiro delle truppe Usa era prevedibile’

Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania.Â Lo riporta Cbs citando alcuni funzionari, secondo i quali la mossa Ã¨ un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull’Iran.

l ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che il ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania era previsto e che l’Europa deve fare di piÃ¹ per garantire la propria sicurezza.

“Il ritiro delle truppe statunitensi dall’Europa e anche dalla Germania era prevedibile”, ha affermato Boris Pistorius in una dichiarazione inviata dal suo ministero. “Noi europei dobbiamo assumerci una maggiore responsabilitÃ per la nostra sicurezza”, ha aggiunto.

Nato: ‘In contatto con gli Usa per capire”

“Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della loro decisione relativa alla presenza militare in Germania: questo adeguamento sottolinea la necessitÃ che l’Europa continui a investire maggiormente nella difesa e si assuma una quota maggiore di responsabilitÃ per la nostra sicurezza comune”.

Lo afferma la portavoce della Nato.

“Restiamo fiduciosi nella nostra capacitÃ di garantire la nostra deterrenza e difesa mentre prosegue questo passaggio verso un’Europa piÃ¹ forte in una Nato piÃ¹ forte”, aggiunge. ANSA