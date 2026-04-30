Trump: ‘valutiamo riduzione di truppe Usa in Germania’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Donald Trump

Gli Stati Uniti “stanno studiando e valutando la riduzione del numero delle proprie truppe in Germania, con una decisione in merito che sarà presa nel corso del prossimo breve periodo”.
Lo scrive il presidente Donald Trump sul suo social Trunth, dando conto dell’ultimo sviluppo della disputa nata con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in merito alla guerra in Iran. (ANSA)

Merz: “Usa umiliati da leadership iraniana”

“Gli americani non sembrano avere una strategia e il problema in conflitti di questo tipo è sempre lo stesso: non basta solo entrarci, bisogna anche uscirne. Lo abbiamo visto in modo molto doloroso in Afghanistan, per 20 anni. Lo abbiamo visto in Iraq. Insomma, questa vicenda è, come ho detto, quantomeno avventata. Al momento non riesco a capire quale via d’uscita strategica stiano scegliendo gli americani, soprattutto perché gli iraniani stanno ovviamente negoziando con grande abilità – o meglio, stanno abilmente evitando di negoziare. E mandano gli americani a Islamabad per poi farli ripartire a mani vuote. Un’intera nazione viene umiliata dalla leadership iraniana, soprattutto da queste cosiddette Guardie Rivoluzionarie”.

Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante un incontro con gli studenti nella città di Marsberg.

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