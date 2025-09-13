Omicidio Kirk, Conte a Meloni: ‘basta con questo vittimismo insopportabile’

Giuseppe Conte

Roma, 13 set. – “Siamo assolutamente contro qualsiasi forma di violenza, qualsiasi forma di linguaggio aggressivo, qualsiasi forma di odio, ci mancherebbe. Quindi io inviterei anche il governo a moderare i toni, a smetterla: parlo di Ciriani, parlo della Meloni”, la devono smettere di “alimentare questo vittimismo, paradossalmente dicendo di abbassare i toni, contribuendo invece ad alzarli”.

Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a margine della festa di Avanti a Bologna. “Piuttosto – aggiunge – facciano il loro dovere e governino se ne sono capaci. Per parte nostra abbiamo sempre avuto grande rispetto per le istituzioni, grande contrasto di ogni forma di violenza. Siamo ovviamente per la soluzione di tutti i conflitti in modo pacifico, sempre, dovunque, in tutti gli scenari di guerra. E poi direi, insomma, è davvero sorprendente che da loro arrivino questi messaggi”.

Cone e Speranza

Conte sottolinea: “Noi non abbiamo fatto nessun vittimismo, quando lavoravo giorno e notte per salvare il paese mi sono arrivati insulti veramente incredibili, gravissimi, che hanno provocato veramente un’ondata d’odio incredibile. Non sto qui a raccontare, perché non l’ho mai fatto, decine e decine di minacce di morte a me e ai miei familiari. Quindi la smettano con questo vittimismo che diventa anche insopportabile”.  (askanews)

