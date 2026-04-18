Caro energia, Conte: ‘colpa dei fallimenti della Meloni’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Giuseppe Conte

ROMA – “Il governo Meloni ha accumulato fallimenti, dalla sicurezza alla politica estera. Il problema Ã¨ che a pagare il prezzo di questi fallimenti sono gli italiani col carovita e col caro energia”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento alla Camera.

“La restaurazione avviene passo dopo passo, in modo organico. Piano piano comincia a scardinare qualche norma dello Spazzacorrotti, poi le intercettazioni. Poi andiamo ad avere un ministro che scrive sul libro che usare un trojan per mazzette di modestissime entitÃ  Ã¨ un fuor d’opera. E poi abbiamo l’interrogatorio prima dell’arresto, una norma confezionata per la classe dirigente, ma ci siamo trovati con spacciatori e borseggiatori che scappano. Per non parlare della riforma della Corte dei conti”, ha concluso. (ANSA)

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