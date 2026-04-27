Conte annulla gli appuntamenti, ‘devo sottopormi a un intervento chirurgico’

ROMA, 27 APR – “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto, ma dovrÃ² annullare gli incontri piÃ¹ imminenti perchÃ© devo sottopormi a un intervento chirurgico”. Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.
“Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al piÃ¹ presto le attivitÃ , con rinnovata passione. Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i ‘100 spazi aperti per la democrazia’ di maggio, in cui ognuno potrÃ dare il proprio contributo. A presto!””. (ANSA)