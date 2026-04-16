Commissione Covid, Conte a FdI: “Rinunciate all’immunità e ci vediamo in Tribunale”

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“Mi associo alla richiesta di informativa perché qui abbiamo agito sempre in trasparenza e non abbiamo nulla da nascondere. Ho scritto una lettera ai Presidenti di Camera e Senato e in un intervento ormai datato alla Commissione Covid, risalente al 2024, ho informato il Presidente Lisei che ero desideroso di fornire il mio specifico contributo all’accertamento dei fatti riguardanti la gestione dell’emergenza sanitaria.

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Mi sono reso disponibile ad essere audito come parte molto informata, ma purtroppo non ho avuto risposta. addirittura mi vogliono far dimettere, non vogliono che eserciti le mie prerogative parlamentari. Peggio avete fatto quando avete fatto la norma per cacciare Scarpinato e De Raho dalla Commissione Antimafia. Se ha tanto coraggio, rinunciate all’immunità così ci vediamo in Tribunale“. Così Giuseppe Conte in Aula sulla Commissione Covid.

Camera – Agenzia Vista