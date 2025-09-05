UE: ‘non importeremo più una sola molecola di energia dalla Russia’

Dan Jorgensen

Presidenza Ue: da Mosca neanche una molecola di energia

Per l’Unione europea “l’obiettivo è molto, molto chiaro. Vogliamo interrompere le importazioni” di energia russa “il più rapidamente possibile. E anche in futuro, anche quando ci sarà la pace, ritengo che non dovremmo comunque importare energia russa. Non si tratta di una sanzione temporanea. Una volta raggiunto questo accordo, non importeremo mai più nemmeno una molecola di energia russa”.

Lo ha detto il commissario per l’energia, Dan Jorgensen, all’arrivo al Consiglio Ue informale in corso a Copenaghen.
Trump ai leader europei: “Stop acquisto di petrolio russo”

Europa delenda est

