Trump ai leader europei: “Stop acquisto di petrolio russo”

Donald Trump ha detto ai leader europei che l’Europa deve smettere di acquistare petrolio russo che, a suo dire, sta aiutando Mosca a finanziare la sua guerra contro l’Ucraina: lo riferisce la Reuters sul suo sito citando un funzionario della Casa Bianca.

Il presidente Usa, partecipando alla call della “Coalizione dei Volenterosi”, ha anche sottolineato che i leader europei devono esercitare pressioni economiche sulla Cina perche’ finanzia gli sforzi bellici della Russia”, ha aggiunto la stessa fonte. Secondo il tycoon, Mosca ha ricevuto in un anno dalla Ue 1,1 miliardi di euro dalla vendita di carburante. tgcom24.mediaset.it

“L’Ucraina è sostanzialmente una gigantesca base della CIA”

