Malore in azienda, muore imprenditore di 53 anni

Casalgrande – Stroncato da un malore all’interno della propria azienda. Vittima di questa tragedia è l’imprenditore Giovanni Giovanardi, morto all’età di 53 anni all’interno dell’azienda di cui era socio titolare, la Lavesa srl, con sede in via don Gambattista Bini, nell’area artigianale di Sant’Antonino.

Nato nel 1971 e residente a Casalgrande l’imprenditore avrebbe compiuto gli anni proprio oggi, 2 settembre. A stroncarlo, mentre si trovava sotto la doccia, potrebbe essere stato un infarto. A nulla sono valsi per lui i soccorsi, allertati poco dopo le 20 di domenica e giunti sul posto a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa di Castellarano e dell’automedica. Inutili, purtroppo, anche le manovre di rianimazione cardiopolmonare

In via don Bini, subito dopo l’allarme, sono arrivati anche i carabinieri. L’uomo, che era separato, lascia la moglie e due figli.

La notizia della morte improvvisa dell’imprenditore è stata accolta con grande dolore e costernazione, tra dipendenti e amici che si sono stretti subito alla famiglia colpita da questo grave lutto.

