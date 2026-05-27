Katz: “Il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato al momento giusto”

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato su X che Israele intende portare avanti il suo “piano di emigrazione volontaria” dalla Striscia di Gaza. “Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, ed è quello che faremo – ha aggiunto – sono tutti condannati a morte, ovunque”.

Katz ha quindi ribadito l’obiettivo di estromettere Hamas dalla gestione della Striscia di Gaza, aggiungendo: “Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto al momento giusto e nel modo giusto”.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’uccisione del comandante militare di Hamas Mohammed Odeh in un raid a Gaza. “Il quarto comandante dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato ieri e mandato a raggiungere i suoi compagni nelle profondità dell’inferno”, ha scritto Katz su X.

“A nome del Primo Ministro e a titolo personale, congratulazioni alle Idf e allo Shin Bet per la brillante operazione”, ha aggiunto. E ancora: “Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, e così sarà: sono tutti condannati a morte, ovunque si trovino. Ci siamo impegnati affinché Hamas non governi Gaza né civilmente né militarmente, e così sarà”.

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