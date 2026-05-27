Droni ucraini nei Paesi baltici, Von der Leyen: “La Russia sta fallendo. Vinceremo”

Von der Leyen accusa la Russia per i droni ucraini nei Paesi baltici

Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di destabilizzare gli Stati baltici a causa dei droni ucraini:

“Allarmi aerei, famiglie che si rifugiano nei bunker, scuole chiuse, trasporti interrotti. Questa è la realtà sul confine orientale dell’Europa nel 2026. ​

Oggi sta succedendo qui, domani succederà altrove lungo il confine orientale. E dobbiamo capire chiaramente cosa questo significa. Questi non sono incidenti isolati. Questa è la strategia deliberata della Russia per destabilizzare le nostre società democratiche.

Ma, come sui campi di battaglia in Ucraina, la Russia sta fallendo. Proprio come prima, quando ha armato i migranti e li ha spinti oltre il confine, voglio ancora una volta lodare la resilienza dei popoli baltici. ​

Avete risposto con calma e responsabilità, e avete inviato alla Russia un chiaro segnale: vinceremo.

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L’Europa esprime piena solidarietà e unità con l’Estonia, la Lettonia e la Lituania. Perché quando gli Stati baltici sono messi alla prova, tutta l’Europa è messa alla prova.”

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