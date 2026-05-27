Migranti, da inizio anno 10.442 sbarcati, 1866 a maggio

Sono finora 10.442 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 22.331 mentre nel 2024 furono 19.592. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Negli ultimi due giorni sono state 160 (106 ieri e 54 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 1.866 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a maggio. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 7.178, mentre nel 2024 furono 4.976.

Dei migranti sbarcati in Italia nel 2026, 3.231 sono di nazionalità bangladese (30,9%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (1.305, 12,5%), Pakistan (1.047, 10%), Sudan (860, 8,2%), Egitto (719, 6,9%), Algeria (581, 5,6%), Tunisia (261, 2,5%), Mali (237, 2,3%), Eritrea (230, 2,2%), Costa d’Avorio (194, 1,9%), Nigeria (170, 1,6%), Guinea (164, 1,6%), Marocco (140, 1,3%), Iran (134, 1,3%), Camerun (101, 1%) a cui si aggiungono 1.068 persone (10,2%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

(AGENSIR)