Spagna, “Guardia Civil nella sede del Partito Socialista”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Sanchez

Agenti della Guardia Civil in Spagna si sono presentati all’alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe) a Madrid. Lo riporta El Confidencial ma la notizia è stata confermata anche da altri media.

Secondo El Confidencial, l’intervento dell’Unità della Guardia Civil specializzata in reati economici (Uco) nella sede socialista riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un’inchiesta coordinata dal giudice dell’Audiencia Nacional, Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del Psoe, il partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez.

La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma, in udienza ufficiale dal Papa Leone XIV nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. Secondo fonti vicine all’inchiesta citate dall’agenzia Efe, le operazioni, destinate a proseguire nella giornata, mirano a raccogliere documenti, file e materiale relativo a pagamenti in contanti avvenuti nel Psoe tra il 2017 e il 2024 per la liquidazione di spese di dirigenti e impiegati.

www.tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

tesoro di Zapatero

Spagna, sequestrato il “tesoro” di Zapatero. Trema il governo Sanchez

Pedro Sanchez

Sanchez a Roma, vedrà funzionari Fao e Leone XIV

Spagna protesta contro Sanchez

Madrid, decine di migliaia di persone chiedono le dimissioni di Sanchez

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *