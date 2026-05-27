Spagna, “Guardia Civil nella sede del Partito Socialista”

Agenti della Guardia Civil in Spagna si sono presentati all’alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe) a Madrid. Lo riporta El Confidencial ma la notizia è stata confermata anche da altri media.

Secondo El Confidencial, l’intervento dell’Unità della Guardia Civil specializzata in reati economici (Uco) nella sede socialista riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un’inchiesta coordinata dal giudice dell’Audiencia Nacional, Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del Psoe, il partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez.

La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma, in udienza ufficiale dal Papa Leone XIV nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. Secondo fonti vicine all’inchiesta citate dall’agenzia Efe, le operazioni, destinate a proseguire nella giornata, mirano a raccogliere documenti, file e materiale relativo a pagamenti in contanti avvenuti nel Psoe tra il 2017 e il 2024 per la liquidazione di spese di dirigenti e impiegati.

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