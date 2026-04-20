Sparatoria Louisiana, identificato l’uomo che ha ucciso 8 bambini

La polizia ha identificato Shamar Elkins come il presunto autore della sparatoria in cui sarebbero stati uccisi otto bambini a Shreveport

Almeno dieci persone sono state colpite con arma da fuoco durante una sparatoria domestica avvenuta in diverse abitazioni in Louisiana, nelle prime ore di domenica mattina, secondo quanto riferito dalla polizia. Elkins, 31 anni, veterano dell’esercito americano, sarebbe stato ucciso dagli agenti dopo essere fuggito dalla scena del crimine e aver rubato un’auto.

Tutte le otto vittime accertate della sparatoria erano bambini di etÃ compresa tra uno e 14 anni.Â Anche due donne sono state colpite, ma sono sopravvissute all’attacco.Â La polizia afferma che una delle donne ha riportato ferite gravissime, probabilmente alla testa, durante l’incidente, come riportato dal Daily Mail.

La polizia ha dichiarato che le prime indagini indicano che alcune delle vittime potrebbero essere “discendenti” (figli) dell’uomo armato.

L’orribile vicenda si Ã¨ svolta domenica in tre diverse localitÃ

Nel blocco 300 di West 79th Street, vicino a Linwood Avenue, i bambini sarebbero stati massacrati in una casa a pochi passi da una chiesa battista.Â Secondo le forze dell’ordine, Elkins avrebbe poi rubato un’auto e ingaggiato un inseguimento ad alta velocitÃ con la polizia, percorrendo circa 400 metri fino a Harrison Street, tra Wallace Avenue e Bernstein Avenue.

Ãˆ accusato di essersi poi diretto verso una terza localitÃ , nella parrocchia di Bossier, su Brompton Lane, vicino a Long Acre Drive.Â Ãˆ lÃ¬ che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dagli agenti.

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