Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato l’aggressore

Un boato, quattro o forse sei spari, e un sabato sera che sarebbe dovuto essere una festa per la libertÃ di stampa, alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump, e che invece si Ã¨ trasformato in un incubo.

Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca.

Gli spari a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del suo governo: dal numero due JD Vance all’attorney general Todd Blanche e il capo dell’Fbi Kash Patel.

Nel salone circa 2.600 giornalisti che, terrorizzati, hanno cercato di trovare riparo sotto ai tavoli e dietro le colonne di quello che Ã¨ un luogo simbolico della capitale americana. LÃ¬ dove nel 1981 l’allora presidente Ronald Reagan rimase ferito in un tentato assassinio.

Trump e Vance sono stati subito evacuati dagli agenti del Secret Service armati di mitra in due direzioni opposte, come vuole il protocollo in caso di emergenze del genere.

L’aggressore Ã¨ stato colpito da un agente, mentre un altro agente Ã¨ rimasto ferito ed Ã¨ stato ricoverato in ospedale: grazie al giubbotto antiproiettile se la caverÃ , alcune ore dopo viene infatti dimesso, come riporta Nbc News citando una fonte a conoscenza delle sue condizioni.

Portato al pronto soccorso anche l’autore della sparatoria, poi identificato col nome di Cole Tomas Allen, insegnante 31enne della California. Secondo quanto riferito dal tycoon in una conferenza stampa subito dopo la sparatoria, si tratterebbe di “un lupo solitario” che “voleva uccidere”. Allen apparirÃ lunedÃ¬ in tribunale.

Trump, con ancora indosso lo smoking per la serata di gala, dal palco della stampa della Casa Bianca ha anche rivelato che l’uomo aveva “molte armi”, senza fornire altri dettagli. La procuratrice di Washington, Jeanine Pirro,ha poi spiegato che l’uomo aveva un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli. Il presidente ha quindi ringraziato la first Melania “per il coraggio e la pazienza” in questa circostanza estrema e ha promesso che entro un mese la serata sarÃ riorganizzata.

Il tycoon ha parlato ai giornalisti in modo inusualmente calmo e ringraziato il Secret Service. Ma l’incidente ha provocato shock tra i corrispondenti e gli abitanti della capitale americana. Il corrispondente de La Stampa, Alberto Simoni, che si trovava a pochi metri dall’incidente ha raccontato all’ANSA che al suono degli spari “la gente si Ã¨ buttata sotto i tavoli o dietro le colonne cercando un riparo” in preda al panico. Il veterano della Cnn, Wolf Blitzer, anche lui a pochi metri dallo sparatore, Ã¨ stato salvato da un agente del Secret Service che lo ha buttato a terra.

Il tycoon ha parlato ai giornalisti in modo inusualmente calmo e ringraziato il Secret Service. Ma l’incidente ha provocato shock tra i corrispondenti e gli abitanti della capitale americana. Il corrispondente de La Stampa, Alberto Simoni, che si trovava a pochi metri dall’incidente ha raccontato all’ANSA che al suono degli spari “la gente si Ã¨ buttata sotto i tavoli o dietro le colonne cercando un riparo” in preda al panico. Il veterano della Cnn, Wolf Blitzer, anche lui a pochi metri dallo sparatore, Ã¨ stato salvato da un agente del Secret Service che lo ha buttato a terra.Â ANSA