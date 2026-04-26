Attentato Casa Bianca, l’aggressore Ã¨ un sostenitore di Kamala Harris

L’uomo fermato per aver sparato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza del presidente americano Donald Trump, Ã¨ stato identificato in Cole Tomas Allen, insegnante di 31 anni originario di Torrance, in California.

Secondo il suo curriculum online, nel 2017 ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology di Pasadena. Sul social network LinkedIn, c’Ã¨ una sua foto con toga e tocco dopo aver conseguito un master in informatica presso la California State University-Dominguez Hills. Secondo i registri federali, Allen ha donato 25 dollari a un comitato politico democratico per la candidatura di Kamala Harris alla presidenza nel 2024.

Nel suo percorso universitario, l’uomo ha indicato la partecipazione a una confraternita studentesca cristiana e a un gruppo del campus che organizzava battaglie con pistole Nerf.

Negli ultimi sei anni il presunto attentatore ha lavorato per un’azienda, la C2 Education, che offre consulenza per l’ammissione al college e servizi di preparazione ai test per studenti. Un post del 2024 sulla pagina Facebook della societÃ lo indicava come “insegnante del mese”. L’azienda non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento inviata dall’agenzia Ap.

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