Roma, reagisce alla rapina: cubano accoltellato da un altro straniero

Accoltellato ad un braccio per due volte di seguito dopo aver reagito a una rapina in piazza dell’Ara Coeli, a due passi dal Campidoglio

Un cittadino cubano di 43 anni è rimasto ferito la notte scorsa dopo essere stato aggredito da un uomo di colore che gli ha strappato la catenina d’oro che indossava. Il fatto è successo poco dopo le due e sul caso indagano i carabinieri del comando di piazza Venezia subito intervenuti per soccorrere la vittima che è stata accompagnata con un’ambulanza dell’Ares 118 all’ospedale San Giovanni.

Il cubano è stato medicato e dimesso con 15 giorni di prognosi per due coltellate nella parte alta del braccio destro.

Ha perso sangue ma dopo i primi momenti in cui è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso si è ripreso e ha raccontato ai carabinieri quello che era accaduto.

Sono ora in corso indagini per rintracciare l’aggressore: non si esclude che possa trattarsi di un personaggio già responsabile sempre in centro di analoghi episodi anche nei confronti dei turisti stranieri come accaduto in alcune occasioni nei mesi scorsi. Da capire anche, attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza, se il ricercato abbia agito da solo oppure in compagnia di complici che si sono dati alla fuga insieme con lui.

https://roma.corriere.it