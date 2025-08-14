Ingabbiati nella Matrix OMS

di Armando Manocchia – Un articolo dell’Ansa riporta che la Commissione paneuropea per il clima e la salute, in seno all’ufficio europeo dell’Oms, in una lettera aperta ai governi dei paesi membri dice che:

– Gli eventi meteorologici estremi nella Regione Europea sono un’emergenza sanitaria, non solo climatica.

– La Regione europea sta vivendo ondate di calore da record, sempre più frequenti, intense e mortali.

– La mortalità legata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi due decenni, con oltre 100 mila decessi.

– Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà negli anni a venire.

– Si chiedono maggiori sforzi contro i cambiamenti climatici.

– L’aumento delle temperature sta cambiando lo scenario delle malattie infettive e aumentando la pressione sui servizi sanitari europei,

– Il cambiamento climatico sta alimentando la diffusione di malattie un tempo rare nella regione,

– I casi di dengue a trasmissione locale nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo sono aumentati del 368% tra il 2022 e il 2024.

– Cresce inoltre la sofferenza dei servizi sanitari.

– I pronto soccorso registrano un aumento dei ricoveri durante le ondate di calore, soprattutto per patologie cardiache, polmonari e renali.

– Anche la salute mentale ne risente: il sonno peggiora, l’ansia si aggrava e le funzioni cognitive diminuiscono.

– Le persone con problemi di salute mentale corrono maggiori rischi di colpi di calore e ricoveri in ospedale dal momento che alcuni farmaci da prescrizione riducono la capacità del corpo di regolare la propria temperatura.

– Il caldo aumenta i problemi anche per gli operatori e le infrastrutture:

– Gli operatori sanitari sono a rischio di colpi di calore e burnout, mentre i sistemi su cui fanno affidamento, dal raffreddamento alle tecnologie informatiche, sono a rischio guasti.

– Queste vulnerabilità non sono isolate: sono sistemiche e in crescita.

Ove ce ne fosse ancora bisogno, il terrorismo mediatico sposto qui sopra è la conferma che l’OMS, l’Organizzazione Maltusiana Satanica, è stata letteralmente istituita per operare come un unico governo mondiale. Con la narrazione C19, hanno imparato, a nostre spese, che incutere ansia, timore e panico serve a controllare le masse. E nello stesso modo agiscono anche le nazioni del mondo, che sono ormai sottomesse incondizionatamente a qualsiasi linea guida emanata dall’OMS.

Quando questa dichiara una presunta pandemia, le leggi, sanitarie e non solo, di tutte le nazioni vengono annullate e il mondo intero viene sottomesso alla cosiddetta “costituzione” dell’OMS, la quale può dichiarare una pandemia in qualsiasi momento, basandosi sui risultati di un qualunque strumento diagnostico fraudolento. Chi la comanda è un criminale travestito da filantropo. Chi la dirige è un terrorista travestito da salvatore.

Con il terrorismo climatico, l’OMS sta facendo esattamente quanto già fatto con la psicoinfopandemia C19, quando ha dichiarato l’emergenza mondiale basandosi su un test PCR gravemente fasullo che produce fino al 94% di falsi positivi.

L’OMS è una organizzazione privata, finanziata da privati (oltre che dai Paesi membri) e controllata da privati, non eletti da nessuno. Questo la rende di fatto un’entità privata che, dal punto di vista sanitario e non solo, governa il mondo al di fuori di qualsiasi forma di democrazia. In questo modo l’intero sistema sanitario del pianeta è di proprietà di oligarchi come Gates che la usano per depopolare il pianeta e dominare e soggiogare l’intera umanità che resta.

Alcuni esperti ci mettono in guardia, come fanno la Dott.ssa Silvia Behrendt e la Dott.ssa Astrid Stuckelberger, che hanno ricoperto posizioni di rilievo sia nella OMS che nell’ONU, le quali rivelano come l’OMS si sia strategicamente infiltrata in tutte le nazioni del mondo con l’obiettivo di abolire non solo la sovranità sanitaria, ma anche la democrazia per imporre la propria tirannia.

Tranne alcuni pochi Paesi, quasi tutte le nazioni del mondo hanno firmato il Trattato sulla Pandemia, che sostanzialmente annulla le leggi e le costituzioni nazionali durante le emergenze o le cd pandemie. Di conseguenza, l’OMS diventa un effettivo governo mondiale. Tutto questo viene fatto sotto le mentite spoglie dell'”assistenza sanitaria”.

Il “Regolamento Sanitario Internazionale” dell’OMS (noto come RSI) è stato creato per spianare la strada a questa tirannia mondiale. Tutto ciò di cui hanno bisogno per sottomettere la popolazione al loro controllo è dichiarare una “emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale“, cosa che può essere facilmente realizzata con l’uso di qualsiasi test fraudolento.

La Dott.ssa Behrendt ha rivelato che non c’era alcuna pandemia di COVID fino all’introduzione del test PCR, che ha improvvisamente aumentato i cosiddetti “casi” di almeno 14 volte e oltre. Questo test PCR, tuttavia, non può rilevare alcun tipo di infezione o malattia. È pura frode.

Ricorderete che l’OMS ha vietato ogni trattamento per il COVID.

Abbiamo subito questa dittatura sanitaria mondiale, coadiuvata dalla grancassa mediatica, durante la psicoinfopandemia dal 2020 fino a tutt’oggi. L’OMS ha sempre affermato che non esiste una cura per il COVID e ha negato ogni trattamento efficace.

Migliaia di medici, che hanno salvato vite umane con semplici protocolli terapeutici, sono stati sospesi, licenziati, censurati, minacciati, radiati e addirittura arrestati e alcuni anche assassinati.

Le nazioni del mondo hanno obbedito ai diktat dell’OMS di impedire il trattamento precoce.

Alle farmacie è stato detto di non emettere prescrizioni mediche, ottimi farmaci sono stati vietati A nessuno è stato permesso di menzionare i trattamenti per il COVID sui social media. Di conseguenza, milioni di persone sono morte inutilmente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha vietato tutti i trattamenti, poiché avrebbero posto fine alla psicoinfopandemia, facendole così perdere credibiità e potere.

Il PCR è un test fraudolento che ha ingannato il mondo intero.

Il suo stesso inventore, Kary Mullis, ha espressamente sconsigliato l’uso del suo test per la diagnosi di infezioni, poiché non è adatto a tale scopo e produce solo un gran numero di falsi positivi.

Mullis è morto poco prima della psicoinfopandemia e la sua invenzione è stata utilizzata esattamente nel modo da lui sconsigliato. Il test PCR ha pertanto prodotto centinaia di milioni di falsi positivi, creando l’impressione di una vera pandemia.

La stragrande maggioranza delle persone risultate positive al test (il 99,99%) non era malata, non presentava sintomi ed era in realtà sana, ma a causa di un test inaffidabile è stata etichettata come “caso Covid”.

Le élite finanziarie posseggono il sistema sanitario mondiale controllato da privati, che usano le cd “emergenze sanitarie” per imporre la tirannia all’umanità.

Ad esempio, nel 2012, all’Assemblea Mondiale della Sanità, Bill Gates, che non ha alcuna qualifica medica e, secondo le sue stesse parole, è interessato ai vaccini solo per gli astronomici guadagni economici, è stato dichiarato leader del piano vaccinale globale 2012-2020.

Bill Gates, in quanto principale finanziatore, possiede a tutti gli effetti l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha personalmente piazzato il direttore dell’OMS Tedros, un ex terrorista comunista, che non è medico e non ha mai curato nessuno.

Gates è comunque una marionetta anche lui. E’ un’estensione di entità più potenti, che a loro volta lo controllano. Maggiori informazioni su questi burattinai saranno rivelate prossimamente. Intanto tenete duro.

Sappiate che le prove a sostegno di queste informazioni vengono rivelate dagli esperti delle Nazioni Unite, dell’OMS, dell’esercito, ecc. durante le sessioni della Grand Jury.

Le dichiarazioni di cui sopra sono state esposte dai massimi esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Nazioni Unite nel GRAND JURY EVIDENCE 1. Le loro informazioni sono state confermate anche da esperti della Marina britannica, del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, del governo del Regno Unito, del CDC, dei servizi segreti britannici, ecc.. Infine nessuno vi obbliga a crederci.

Armando Manocchia