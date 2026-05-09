Bassetti: “Italia riveda posizione su piano pandemico Oms”

“Alla luce di quello che sta succedendo con hantavirus e dell’importanza di interventi coordinati da parte di tutti i paesi del mondo, spero che il governo italiano voglia rivedere la sua posizione sul Piano pandemico Oms. E spiegare agli italiani perché non ha votato a favore dell’accordo pandemico globale: uno strumento per migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta a future pandemie su scala mondiale. Una posizione imbarazzante. Soprattutto in questo momento”, il commento su X dell’infettivologo Bassetti.

“In questa epidemia descritta sul New England Journal of Medicine di Hantavirus Andes occorsa in Argentina nel 2018 e durata 4 mesi, l’infezione si è propagata da 3 casi iniziali, definiti come super diffusori a 27 persone in totale. L’indice RT è stato superiore a 2”, aggiunge Bassetti in un altro post facendo riferimento ad un’epidemia del passato.

“Con 8 casi nell’attuale epidemia e con un modello molto rudimentale, dovremmo aspettarci altri 40-50 casi. Bisogna trovarli presto!!”, afferma, evidenziando che “il virus si trasmette solamente a contatti vicini attraverso le goccioline del respiro. Questa è una ottima notizia”. ADNKRONOS