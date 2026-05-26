Allarme Oms: con i cambiamenti climatici aumenteranno i serpenti

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OMS serpenti

Ormai non passa giorno senza che l’Organizzazione mondiale della sanità non annunci una nuova sventura

E puntuale arriva l’ennesimo allarme, stavolta sui serpenti. Secondo l’Oms, infatti, con i cambiamenti climatici (ex fantomatico ”riscaldamento globale”) in atto, aumenterà il loro numero anche nelle aree più popolate. In Italia oggi il pericolo arriva solo dalle vipere.

Il servizio Laura Cason di al TG1.

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