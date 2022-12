Usa, Tulsi Gabbard: “numero di transgender raddoppiato in 5 anni e non è un caso”

Tulsi Gabbard (membro della Camera dei rappresentanti USA per lo Stato delle Hawaii):

“il numero di giovani transgender in America è raddoppiato negli ultimi cinque anni. Quando si guardano queste statistiche, bisogna rendersi conto che non si tratta di un semplice episodio accidentale. Non è successo semplicemente per caso. È una cosa assolutamente intenzionale ed è la conseguenza di questa agenda radicale che viene imposta ai nostri ragazzi. Stanno rifiutando l’esistenza della realtà oggettiva negando questa fondamentale verità della differenza tra maschio e femmina.”

dal canale Tekegram di Kaspercarlo

