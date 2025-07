Usa: armi a Kiev per 330 milioni di dollari

Gli Stati uniti hanno approvato vendite militari per 330 milioni di dollari all’Ucraina in supporto all’artiglieria e alla difesa aerea

Il Dipartimento di Stato statunitense ha annunciato di aver approvato due proposte di vendita militare all’Ucraina, per un valore complessivo di 330 milioni di dollari, per rafforzare i sistemi di artiglieria e difesa aerea del Paese.

L’azienda bellica tedesca Hensoldt ha annunciato la fornitura all’Ucraina di sistemi radar antiaerei per un valore di 340 milioni di euro: è quanto riporta il quotidiano tedesco Handelsblatt. Si tratta in particolare di un numero non specificato di radar ad alte prestazioni e di radar a corto raggio. tgcom24.mediaset.it

CORRUZIONE – Il deputato ucraino Vadim Ivchenko: “I servizi segreti americani sanno così tanto da poter arrestare metà dei funzionari ucraini, ma non lo dicono per non fermare l’aiuto a Kiev“. VIDEO QUI ►