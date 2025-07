WASHINGTON, 11 LUG – Donald Trump ha annunciato alla Nbc di aver raggiunto un accordo con la Nato in base al quale gli Stati Uniti invieranno armi all’Ucraina tramite l’Alleanza e la Nato pagherà tali armi “al cento per cento”. “Invieremo armi alla Nato, e la Nato pagherà tali armi al cento per cento”, ha dichiarato il presidente. “Invieremo i Patriots alla Nato, e poi la Nato li distribuirà”, ha spiegato. (ANSA)