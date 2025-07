Tajani: ‘è il momento di inviare “messaggi forti” a Putin’

Per raggiungere la pace in Ucraina è arrivato il momento di inviare “messaggi forti” al presidente russo, Vladimir Putin. E bene ha fatto Donald Trump a minacciare aspre sanzioni a Mosca se entro 50 giorni non si fermerà la guerra. E’ questo il messaggio che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato da Washington, dove si trova in visita.

La guerra in Ucraina è stata tra i temi principali del colloquio che Tajani ha avuto con il segretario di Stato americano, Marco Rubio.

“L’incontro è stato molto positivo, c’è un’identità di vedute sulle grandi questioni internazionali, noi sosteniamo anche l’azione americana per raggiungere la pace in Ucraina, bene il messaggio del presidente Trump a Putin, che deve cessare questo attacco soprattutto contro la popolazione civile”, ha affermato il titolare della Farnesina durante un punto stampa presso l’ambasciata italiana. https://tg24.sky.it/mondo