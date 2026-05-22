Tajani: “Se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti”

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“Più c’è denatalità, più abbiamo bisogno nelle nostre imprese di lavoratori stranieri. Con ciò che ne consegue, l’integrazione, i rischi di immigrazione irregolare”

Sono le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani al Festival del Lavoro a Roma. “Abbiamo un problema di decrescita nell’ambito demografico e dobbiamo capire se vogliamo fare più figli. E se facciamo più figli poi possiamo anche dire: bene, riduciamo il numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese, ma se no noi non abbiamo lavoratori – ha detto il segretario di Forza Italia.

Più c’è denatalità, più abbiamo bisogno nelle nostre imprese di lavoratori stranieri. E allora poi con tutto quello che ne consegue, l’integrazione, i rischi di immigrazione irregolare, sono temi poi di cui si è parlato in questi giorni, ma anche nel mondo del lavoro c’è questo problema”.

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