Pisa, lite a bottigliate tra nordafricani: due feriti

Sono volate bottigliate e due nordafricani, sono rimasti feriti. E’ successo nella serata del 15 luglio, in Viale Gramsci, a pochi passi dalla stazione di Pisa

Secondo quanto si apprende, per motivi ancora da chiarire, i due avventori avrebbero avuto un diverbio sfociato poi nella violenza, con l’uso di vetri da bottiglie rotte. E’ successo fra le 20.30 e le 21. Sul posto sono intervenute tre ambulanze in codice rosso. Le ferite riportate da entrambi non sarebbero particolarmente gravi. Per le forze dell’ordine, ad intervenire in quanto stazionanti sul posto per i controlli ordinari, è stata la Guardia di Finanza. I due sono stati identificati, procederà del caso l’autorità giudiziaria.

L’episodio, non nuovo per il quartiere, ha rilanciato la questione sicurezza. “Alla luce di quanto accaduto – scrive in una nota Fratelli d’Italia – riteniamo sia opportuno ripristinare la zona rossa nell’area della stazione e ampliarla alle vie limitrofe. Questa misura rappresenterebbe non solo un deterrente contro atti di violenza e criminalità, ma anche un segno tangibile di attenzione da parte delle autorità verso la sicurezza dei cittadini”.

Per questo “abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico per domani, 17 luglio, in Viale Gramsci, dove desideriamo riprendere i nostri spazi e vivere pienamente un quartiere che l’amministrazione Conti ha valorizzato attraverso significativi investimenti, come il rifacimento della piazza. Invitiamo non solo i nostri simpatizzanti, ma anche i residenti e tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo con noi a partecipare all’appuntamento fissato per le ore 18 in Viale Gramsci. Insieme, riappropriamoci dei nostri spazi!”.

