Grecia, guardia costiera preleva 753 migranti in un giorno

La Guardia costiera, in collaborazione con diverse navi in zona, ha tratto in salvo centinaia di migranti in diverse operazioni

In una serie di operazioni domenica, almeno 753 migranti sono stati tratti in salvo nelle acque greche. L’operazione principale è stata condotta a sud dell’isola di Gavdos, dove sono state recuperate 430 persone su un peschereccio alla deriva, secondo la Guardia costiera locale.

In un altro salvataggio, 20 persone erano state soccorse da una motovedetta e trasferite sempre a Gavdos mentre una nave delle isola Marshall ha tratto a bordo 67 migranti poi trasferiti nel porto di Paleochora. I soccorsi sono stati coordinati dal Centro unificato di Coordinamento della ricerca e del soccorso che collabora con Guardia Costiera greca.

Un’altra operazione si è svolta a sud di Kalia Limeni dove, con l’assistenza di una nave da carico portoghese, 73 migranti sono stati soccorsi e portati al porto più vicino.

Altri due sbarchi invece sono avvenuti a Gortyna e a Heraklion nell’isola di Creta. In particolare, 96 migranti sono stati individuati sulla spiaggia di Loutra e 67 sulla quella di Lentas.

Tutti sono stati trasferiti nei punti di prima accoglienza dove hanno ricevuto assistenza e sono stati registrati.

La situazione sull’isola di Creta è descritta come allarmante, poiché migliaia di migranti arrivano dalla Libia dove i trafficanti sono spesso in affari con i funzionari locali. Più di 8mila persone sono approdate dalle coste libiche a Creta quest’anno, un aumento di oltre il 250 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

