Milano, rissa a bastonate tra peruviani e nordafricani: 9 indagati

Prima la rissa e le botte in piazza nel cuore della notte, poi la chiamata al 112 e l’intervento della polizia le denunce e le manette

Nove persone sono state denunciate per rissa dopo essersi affrontate bastonate in piazza Anita Garibaldi a Milano (zona Baggio) nella notte tra mercoledì e giovedì 12 giugno. Due tra questi sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre un’altra ragazzina di 15 anni, con cittadinanza italiana, è stata indagata in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La rissa in piazza

Tutto è accaduto intorno alla 1, come riferito dalla questura. A chiamare il 112 sono stati alcuni residenti che hanno visto i due gruppi fronteggiarsi a colpi di bastonate. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno riportato la calma tra le due fazioni, la prima composta da due cittadini peruviani di 34 anni e la seconda da due egiziani e altri italiani di origine nordafricana tra i 15 e i 20 anni.

L’accompagnamento in questura

Ignote, per il momento, le cause scatenanti della zuffa. Nessuno dei nove coinvolti è stato portato al pronto soccorso. Nell’intervento è però rimasta lievemente ferita una poliziotta, che ha riportato una prognosi di sette giorni. La donna, come riferito da via Fatebenefratelli, sarebbe stata ferita mentre stava cercando di contenere la 15enne, motivo per cui la giovane è stata indagata in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Altri due cittadini egiziani, di 20 e 18 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

