Milano, 78enne spintonato e rapinato: arrestati due marocchini

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Hanno accerchiato un anziano per rubargli il telefono in pieno centro a Milano. La polizia ha arrestato due uomini, entrambi cittadini marocchini irregolari e con precedenti, di 30 e 27 anni. L’accusa nei loro confronti è di rapina impropria aggravata in concorso.

Lo spintone e il furto

Tutto è accaduto intorno alle 19.30 di sabato 9 maggio in corso Buenos Aires, all’angolo con via Boscovich. La vittima, un uomo di 78 anni, stava passeggiando quando è stato avvicinato da uno dei due malviventi, il 30enne, che lo ha spinto ed è riuscito a rubargli il cellulare dalla borsa. Il secondo rapinatore faceva da palo.

I due sono poi fuggiti, ma il 78enne non si è arreso e ha iniziato a inseguirli. Ma mentre i due malviventi riuscivano a guadagnare terreno, sul posto è intervenuta una volante dell’Upg che ha interrotto la corsa e arrestato i ladri.

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