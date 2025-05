Malore in bici, morto manager di 52 anni

Tragedia nella tarda mattinata del 25 maggio, a Onigo di Pederobba, in via Cavallea, a pochi passi dal tracciato del Giro d’Italia, al confine con il Comune di Cornuda. Il manager 52enne Marco Rossini, montebellunese, e’ morto a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo.

L’uomo e’ stato trovato a terra, a pochi passi dalla sua bici, da alcuni passanti che stavano andando ad assistere al passaggio della tappa odierna della corsa rosa. Medico e infermieri del Suem 118 hanno tentato di salvargli la vita ma ogni tentativo di rianimazione e’ stato inutile. Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Montebelluna e i volontari della protezione civile che hanno recuperato la salma, trasportandola in obitorio dell’ospedale di Montebelluna.

