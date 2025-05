Merz, la Germania avrà l’esercito più potente d’Europa

La Germania avrà presto “l’esercito convenzionale più potente d’Europa”

Lo ha promesso il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz, spiegando che l’obiettivo sarà raggiunto grazie alle centinaia di miliardi di euro di investimenti stanziati dal suo governo. “Rafforzare la Bundeswehr è la nostra massima priorità”, ha detto il leader cristianodemocratico parlando al Bundestag.

Rafforzare l’esercito tedesco, a lungo sottofinanziato, è “ciò che il Paese più popoloso e potente d’Europa si aspetta. Anche i nostri amici e partner se lo aspettano da noi. Anzi, lo pretendono praticamente”.

Rilanciare l’economia

La coalizione di conservatori e socialdemocratici guidata da Merz ha promesso tagli alla burocrazia, ai prezzi dell’energia e alle imposte sulle imprese, in un tentativo ambizioso di rilanciare la crescita economica. La Germania “può tornare a essere una locomotiva economica ammirata dal mondo”, ha affermato il cancelliere, assicurando che farà “tutto il possibile” per ritrovare “la strada della crescita” dopo due anni consecutivi di recessione.

Prima ancora che il nuovo Parlamento entrasse in carica, la nuova coalizione era riuscita ad approvare i quello uscente una riforma costituzionale per eliminare la maggior parte delle spese militari dal freno al debito e dare il via libera alla creazione di un fondo speciale di 500 miliardi di euro per le infrastrutture.

https://europa.today.it