Torino, tentato omicidio e mezzi in fiamme: sgomberato alloggio occupato dai Rom

Sgombero di un alloggio occupato abusivamente nelle case popolari di via Bologna 265/267, nel quartiere Regio Parco a Torino

Un’operazione particolarmente complessa a cura della Polizia Locale e di Atc: all’interno dell’abitazione appena liberata non c’erano bambini, ma la famiglia rom presente ha generato parecchi problemi di convivenza con i vicini. Ed il complesso di via Bologna negli scorsi mesi era già salito agli onori della cronaca a causa di una faida tra famiglie nomadi: alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e si è verificato anche un tentato omicidio.

Nelle scorse settimane era già stato liberato un appartamento occupato abusivamente nelle case di Regio Parco, mentre oggi il secondo: ne resta solo un terzo, dove risiede una coppia di anziani.

Recuperati 27 alloggi

“Oggi – spiega l’assessore alla Polizia Locale Marco Porcedda – siamo intervenuti perché c’era una perdita d’acqua nell’appartamento. Visti i problemi di sicurezza sanitaria, abbiamo fatto uscire tutti dall’appartamento per garantire l’incolumità: Atc ha quindi messo in sicurezza l’alloggio, che è stato recuperato. Ora verrà avviato un monitoraggio per evitare che ci siano altre occupazioni abusive”.

“Con calma, pazienza e tanta caparbietà da parte del nucleo nomadi della Polizia Municipale siamo intervenuti per ripristinare sicurezza nel complesso”. Da inizio 2025 i Civich, insieme alle forze dell’ordine ed Atc, hanno recuperato ventisette appartamenti che ora sono nella piena disponibilità dell’Agenzia per essere rassegnati.

Sgomberati camper rom in via Rubino

Notizie positive arrivano anche dall’estrema periferia sud di Torino, dove nelle scorse ore la Polizia Locale ha sgomberato i camper rom da via Rubino. Una notizia molto attesa da parte dei residenti di Mirafiori nord, che da tempo denunciano problemi di convivenza.

“Grazie ad un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale – spiega il consigliere del Pd Vincenzo Camarda – si sta cercando di gestire la questione, attenzionata da tempo da me e operativamente dall’assessore Porcedda. È un problema sociale che non daremo mai totalmente risolto perché comprendiamo la complessità, ma il fatto che ci siano interventi è la prova di quanto sia vicina l’amministrazione”.

Un lavoro portato avanti in questi mesi anche grazie alla Circoscrizione 2, che si è attivamente impegnata con Comune e forze dell’ordine.

