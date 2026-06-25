Letizia Moratti: “la UE non è il problema, è la soluzione”

“Dieci anni fa il Regno Unito scelse la Brexit. Oggi possiamo dire una cosa con chiarezza: da soli si è più deboli. Per questo l’Europa non è il problema, è la soluzione”.
Lo ha detto Letizia Moratti, europarlamentare Fi-Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.
(“da soli si è più deboli”? Come, ad esempio, la Svizzera e il Giappone?)
“Dieci anni fa il Regno Unito scelse la Brexit. Oggi possiamo dire una cosa con chiarezza: da soli si è più deboli. Per questo l’Europa non è il problema, è la soluzione”. Letizia Moratti, europarlamentare Fi-Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia. pic.twitter.com/dt5woEWO6G
— Forza Italia (@forza_italia) June 23, 2026