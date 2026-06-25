Letizia Moratti: “la UE non è il problema, è la soluzione”

“Dieci anni fa il Regno Unito scelse la Brexit. Oggi possiamo dire una cosa con chiarezza: da soli si è più deboli. Per questo l’Europa non è il problema, è la soluzione”.

Lo ha detto Letizia Moratti, europarlamentare Fi-Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.

(“da soli si è più deboli”? Come, ad esempio, la Svizzera e il Giappone?)