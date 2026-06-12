Napoli, rapine con mazze da baseball: arrestati due Rom

Sono due le persone gravemente indiziate dei reati di rapina aggravata raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana. Le indagini sono scattate a seguito di due tentate rapine aggravate perpetrate lo scorso 23 gennaio, quando alcune persone a bordo di un’auto.

Mentre percorrevano l’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo di Sant’Antimo hanno speronato violentemente un’altra auto sulla quale viaggiavano due poliziotti del Commissariato Dante, in quel momento liberi dal servizio. Gli autori dello speronamento, una volta arrestata la marcia del veicolo tamponato in conseguenza del violento impatto, sono scesi dall’auto e, brandendo una grossa mazza da baseball, si sono avvicinati alle vittime intimando loro di consegnare l’auto.

La rapina non è stata consumata in quanto gli autori dello speronamento sono scappati quando le vittime si sono qualificate come appartenenti alle forze dell’ordine. I due hanno abbandonato l’auto al cui interno sono stati trovati i loro documenti di identità.

Le successive indagini hanno consentito di appurare che pochi istanti prima dell’aggressione ai danni degli agenti di polizia, un’altra persona era stata vittima di un analogo episodio nei pressi dello svincolo di Sant’Antimo, compiuto con le stesse modalità e con la stessa auto che, dopo il violento impatto, si era posta di traverso per bloccarne la marcia. Anche in quel caso, così come emerso dalla denuncia della vittima, i rapinatori non sono riusciti ad impossessarsi del veicolo per la pronta reazione del conducente.

Le successive indagini, svolte anche mediante l’acquisizione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di raccogliere numerosi elementi indiziari nei confronti dei due indagati, entrambi domiciliati nei campi rom della circumvallazione esterna di Napoli.

www.rainews.it