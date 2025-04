Uccise l’ex moglie a coltellate: tunisino condannato all’ergastolo

È stato condannato all’ergastolo Abdelkader Ben Alaya, il 48enne che il 23 settembre 2024 in un appartamento di Torino uccise a coltellate l’ex moglie, la 34enne tunisina Roua Nabi, davanti ai figli.

La Corte di Assise, così come chiesto dal pm Cesare Parodi, ha anche disposto per l’uomo quattro mesi di isolamento diurno. Dall’agosto precedente, era stato sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che però – ha spiegato il pm – non si attivò perché “scarico”. tgcom24.mediaset.it